Zoon van Schumacher wil jacht gaan maken op Hamilton: 'Wil zijn records verbeteren’

Lewis Hamilton staat op het punt om twee records van Michael Schumacher te evenaren en vervolgens zelfs te verbeteren. Maar Mick Schumacher, de 21-jarige zoon van de recordkampioen uit de Formule 1, wil de records in de toekomst weer terugbrengen in de familie.

,,Mijn vader zei altijd: records zijn er om verbroken te worden. Dat is ieders doel in deze sport", zei Schumacher junior in Sotsji, waar zondag de Grote Prijs van Rusland in de Formule 1 wordt verreden. Hamilton evenaart bij winst het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher (91 stuks). De kopman van Mercedes is ook hard op weg om de zeven wereldtitels van de Duitser te evenaren.

,,Lewis is heel, heel goed bezig", zegt de jonge Mick Schumacher, leider in het het klassement van de Formule 2. ,,Het is goed voor de sport. Maar voor mij wordt het doel om de stap naar de Formule 1 te maken en dan de records van Lewis weer te gaan verbeteren." De Duitse coureur behoort tot het opleidingsprogramma van Ferrari.

Koningsklasse

Zijn oom Ralf Schumacher, ook een voormalig Formule 1-coureur, zei eerder deze week al dat Mick klaar is om in de koningsklasse te gaan rijden. Mogelijk komt er plek voor hem bij Haas of Alfa Romeo, de renstallen die rijden met motoren van Ferrari.

Volledig scherm Michael Schumacher met Bernie Ecclestone. © BSR Agency