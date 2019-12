Zorgen om Thialf: tonnen tekort op begroting

De provincie en de gemeente hebben dat deze week te horen gekregen bij de presentatie van de eerste jaarcijfers van het vernieuwde Thialf. Volgens directeur Marc Winters van Thialf ligt de oorzaak bij een te hoge energierekening.



In een brief aan de relaties van Thialf schrijft Winters dat ,,de financiële situatie van Thialf leidt tot steeds meer zorgen. De exploitatie van een ijsbaan is per definitie uitdagend en de omvang van ons stadion, en de daarmee samenhangende kosten, vergroten de uitdaging nog eens sterk. De oorzaak daarvan is altijd een mix van factoren aan de inkomsten en uitgavenkant waarbij de nagenoeg verdubbeling van elektriciteitsprijzen van de laatste drie jaar ons flink parten spelen.’’



Thialf moet voor april 2020 met een herstelplan komen om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen.