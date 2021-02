Door Rik Spekenbrink



Nadal meldt zich af met een rugblessure. Hoe geloofwaardig is die reden?

Het simpele antwoord is: dat weten we niet. Rafael Nadal speelde in de week voor de Australian Open niet in verband met rugklachten. Tijdens het grand slam, waar hij tot de kwartfinale reikte, gaf hij diverse keren aan er geen last meer van te hebben. Nu zegt Nadal dat dat slechts kwam door een ‘tijdelijke oplossing’. Eenmaal terug in Spanje was het advies van zijn arts om deze week niet te spelen. Het is bekend dat Nadal blessuregevoelig is, zeker na het spelen op hardcourt. Maar het is ook niet uit te sluiten dat hij zijn agenda om een andere redenen op de schop gooit.