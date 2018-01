Zowel mannen als vrouwen met speels gemak naar EK-goud op achtervolging

Voor de Olympische Spelen in Pyeongchang zal Kuiper met andere teams aantreden op de ploegenachtervolgingen. Bij de mannen zijn Sven Kramer, Koen Verweij en Blokhuijsen aangewezen. Bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary was dit trio het snelst met de tweede tijd ooit (3.36,11). Kramer is er niet bij in Kolomna; Verweij besloot deze wedstrijd niet te rijden.



Bij de vrouwen zijn Leenstra, Ireen Wüst en Antoinette de Jong aangewezen. De Jong en Wüst hebben afgezegd voor de EK. In Pyeongchang zal de grootste dreiging voor de Nederlandse vrouwen komen van het ongenaakbare Japan, dat alle wereldbekerwedstrijden op de ploegenachtervolging won. Het trio Leenstra, Van Beek en Wijfje eindigde vorige maand in Salt Lake tweede achter Japan in een Nederlandse recordtijd van 2.55,57.



Kuiper kiest straks in Zuid-Korea de vierde rijders voor de ploegen. Van Beek en Ter Mors komen in aanmerking bij de vrouwen. Beiden waren onderdeel van de ploeg die goud pakte in Sotsji op de ploegenachtervolging. Ook de mannen zijn regerend olympisch kampioen met het trio dat is aangewezen door Kuiper. De mannen zijn eveneens wereldkampioen, maar behaalden die titel met Jorrit Bergsma, Douwe de Vries en Blokhuijsen.