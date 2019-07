Zrinjski wie? Opponenten van AZ en FC Utrecht uitgelicht

Van alle clubs met moeilijk uit te spreken namen is HŠK Zrinjski Mostar op papier de zwaarste die FC Utrecht kon loten. De Bosniërs begonnen de competitie afgelopen weekend tegen Sarajevo, een duel dat met 1-0 verloren ging. Vorig jaar eindigde Zrinjski op de tweede plek achter datzelfde Sarajevo, nadat het de drie jaar ervoor kampioen was geworden van Bosnië.



Zrinjski is een vertrouwd gezicht in de voorrondes van de Europese toernooien. Sinds het seizoen 2013/2014 zagen we de club elk jaar terug in de voorrondes van óf de Europa League óf de Champions League. Al leverde dat nooit kwalificatie voor een groepsfase op. Vorig seizoen startte Zrinjski in de tweede voorronde en werd Valletta FC – in 2017 weer de opponent van FC Utrecht in Europa – uitgeschakeld. In de derde kwalificatieronde was PFK Ludogorets te sterk voor de Bosniërs en was de Europese droom ten einde. Dit jaar begon Zrinjski in de eerste voorronde, waarin FK Akademija Pandev – opgericht door voetballer Goran Pandev – geen enkele partij was. Na een 0-3 in Noord-Macedonië volgde een 3-0-zege in Mostar.



Waar zou je Zrinjski verder van kunnen kennen? Luka Modric droeg ooit het shirt, toen zijn Kroatische club Dinamo Zagreb hem meer ervaring op wilde laten doen. Hij is nu speler van Real Madrid en wereldvoetballer van het jaar.