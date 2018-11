Zuid-Koreaan breekt nek na harde val

Ook brak de aanvaller een vinger, maar wonder boven wonder was er geen verdere schade. Wel gaat het drie maanden duren voordat Seung-mo volledig hersteld is.

Het licht ging uit bij Seung-mo nadat hij een zware klap op de grond had gemaakt. De spits, die met Zuid-Korea onder-23 de Asian Games won, weet niets meer van de val. Hij kwam bij in het ziekenhuis en klaagde daar over flinke pijn in zijn rug en nek. Nadat de ernst van de blessure bekend was, werd hij overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Daar werd hij succesvol geopereerd.