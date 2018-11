Zürich bekert verder ondanks nederlaag tegen Leverkusen

Arsenal overwin­tert dankzij gelijkspel tegen Sporting

8 november Arsenal is ook na de winterstop zeker van Europa League-voetbal. De ploeg van trainer Unai Emery kwam tegen Sporting Lissabon in een matige wedstrijd niet verder dan 0-0, maar dat was genoeg voor de volgende ronde. Het was de eerste keer in het toernooi dat Arsenal punten liet liggen.