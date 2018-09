Zürich-speler komt goed weg na sprong in stadiongracht

Douglas Costa zit schorsing gebles­seerd uit

16:37 Douglas Costa heeft aan het Champions League-duel met Valencia een enkel- en een heupblessure overgehouden. De aanvaller van Juventus is naar verwachting een maand uitgeschakeld. De 28-jarige Braziliaan zou in de Italiaanse Serie A sowieso voorlopig niet in actie komen. Costa is voor vier wedstrijden geschorst na het spuugincident van zondag in de wedstrijd tegen Sassuolo (2-1 winst).