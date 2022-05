Zutphen wint derby bij Eefde met geknetter op en naast het veld

Al voor de wedstrijd hing het spandoek van het sfeerteam van Eefde er al met de tekst: ,,No pyro, no party.” Het beloofde veel goeds voor de middag die zou gaan komen. Een echte derby, die helemaal niet zo vaak gespeeld wordt. FC Zutphen komt natuurlijk uit hogere klassen en dat is ook meteen de inzet van vandaag voor de bezoekers: Zutphen staat eerste en heeft promotie naar de tweede klasse dus in eigen hand. Voor Eefde zijn de drie punten net zo belangrijk, maar om een andere reden. Eefde stond het hele seizoen stabiel in de middenmoot maar de voorgaande vier wedstrijden gingen verloren. Daardoor komen de onderste ploegen toch angstaanjagend dichtbij. Reden genoeg om te knallen in de derby.