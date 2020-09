Zverev door op US Open, partij urenlang vertraagd door corona

Goffin voor vierde jaar op rij naar achtste finales US Open

4 september David Goffin staat voor het vierde achtereenvolgende jaar in de vierde ronde van de US Open. De 29-jarige Belg, die als zevende is geplaatst, was vrijdag met 6-1 7-6 (5) 6-4 te goed voor de Serviër Filip Krajinovic.