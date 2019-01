Zverev fit voor Australian Open

Prominen­ten: ‘Go Ahead outsider in titelrace eerste divisie’

8:42 Het veelbelovende trainingskamp van Go Ahead Eagles in Turkije heeft ook bij de buitenwacht de verwachtingen niet getemperd. In Deventer huist volgens drie prominenten niet de topfavoriet voor het kampioenschap van de eerste divisie, maar Stegeman en co gaan zeker een gooi doen naar het ultieme eredivisieticket.