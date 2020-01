Zverev geeft al z'n prijzengeld weg bij winst Australian Open

Nantes in 'Argentijns' shirt als eerbetoon aan Sala

13:52 De Franse voetbalclub FC Nantes verruilt het traditionele geel-groene shirt eenmalig voor een tenue in de kleuren van de Argentijnse vlag. In de competitiewedstrijd zondag tegen Girondins Bordeaux speelt Nantes in een wit shirt met blauwe strepen, als eerbetoon aan Emiliano Sala.