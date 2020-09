Zverev heeft in Parijs moeite met debutant

Alexander Zverev heeft zich in de eerste ronde van Roland Garros niet laten verrassen door een debutant. De nummer 6 van de plaatsingslijst won in drie sets van de Oostenrijker Dennis Novak, die voor de eerste keer aan het hoofdtoernooi in Parijs deelnam. Na 2 uur en 5 minuten stond de eindstand op het scorebord: 7-5 6-2 6-4.

Zverev begon matig aan het duel met de nummer 91 van de wereld en leek met tussenstanden van 1-4 en 2-5 op weg naar verlies van de eerste set. Op karakter en kwaliteit haalde hij echter met de winst van vijf games op rij alsnog de eerste set binnen. Daarna won Zverev de tweede en derde set zonder veel problemen.

De 23-jarige Duitser kwam nooit verder dan de kwartfinales op Roland Garros. Twee weken geleden stond Zverev in de finale van de US Open. Na ruim 4 uur verloor hij van de Oostenrijker Dominic Thiem in vijf sets.

Zverev speelt in de tweede ronde op Roland Garros tegen de Amerikaan Michael Mmoh of de Fransman Pierre Hugues Herbert.

In het vrouwentoernooi beleefde Cori Gauff een succesvol debuut in het hoofdtoernooi in Parijs. De 16-jarige Amerikaanse, de nummer 51 van de wereld, klopte in de eerste ronde de Britse Johanna Konta dik: 6-3 6-3. De nummer 13 van de wereld haalde vorig jaar nog de halve finales op Roland Garros.

Gauff kwam in 2019 ook in actie op Roland Garros, maar haalde toen het hoofdtoernooi niet. In de tweede ronde speelt de getalenteerde tiener tegen de Italiaanse Martina Trevisan, die profiteerde van de opgave van haar landgenote Camila Giorgi in de tweede set (7-5 en 3-0).

Volledig scherm Dennis Novak. © AFP