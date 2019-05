Zverev heeft vijf sets nodig in eerste ronde

'Nations League is prijs' Ronald Koeman: Over interesse Barcelona zeg ik niets

14:33 Nee, op de geruchten vanuit Barcelona weigerde Ronald Koeman te reageren vanmiddag. De naam van de Oranje-bondscoach dook onvermijdelijk op in de discussies over de trainerspositie in Nou Camp. ,,Maar we zijn hier voor het Nederlands elftal’’, aldus Koeman. ,,Ik zeg daar helemaal niets over.’’