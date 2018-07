Zverev in drie sets langs Duckworth

Voorbeschouwing Laatste achtste finale belooft spektakel, maar hoe goed zijn de Engelsen?

16:32 Op voorhand is het misschien wel de achtste finale waarvan het meeste spektakel verwacht mag worden: Engeland-Colombia, om 20.00 uur in Moskou. Het is de eerste echte test voor de Engelsen, in de 'makkelijke' helft van het schema. Een voorbeschouwing.