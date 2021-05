Zverev in finale Madrid, Sabalenka volgt Bertens op

GA Eag­les-spe­ler Brouwers niet okselfris, maar onduide­lijk­heid over blessure blijft

14:39 Het is nog onzeker of Luuk Brouwers komende woensdag in actie kan komen voor Go Ahead Eagles in het slotduel van het reguliere seizoen. De 23-jarige middenvelder viel vrijdagavond uit in de wedstrijd tegen NEC (2-1 winst) met een blessure in de okselstreek.