Zverev klopt na Nadal ook Thiem en staat in finale

Formule 1-directeur hoopt op Amerikaan­se coureurs: ‘De mensen willen dat zien’

10:47 De Formule 1 werkt samen met de teams om weer Amerikaanse autocoureurs in het wereldkampioenschap te krijgen. Dat heeft Formule 1-directeur Stefano Domenicali gezegd. ,,We kijken samen met de teams of het voor Amerikaanse coureurs op korte termijn mogelijk is onder de aandacht te komen van Formule 1-teams”, zei Domenicali.