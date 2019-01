Zverev krijgt derde ronde niet cadeau

Dumoulin komt ook Aru tegen in Giro

13:37 Tom Dumoulin heeft er weer een geduchte concurrent bij in de Ronde van Italië. De Italiaan Fabio Aru verschijnt op 11 mei ook aan de start in Bologna. De 28-jarige klimmer van UAE Team Emirates eindigde al twee keer op het podium in de Giro: derde in 2014 en tweede in 2015.