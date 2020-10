Zverev overklast Schwartzman en wint ook tweede toernooi in Keulen

De 23-jarige Zverev liet zondagavond in de finale de Argentijn Diego Schwartzman met 6-2 6-1 kansloos. De partij duurde slechts 71 minuten. Zverev stond Schwartzman geen enkele break toe, sloeg negen aces en stond slechts vijf punten op eigen opslag af.



Vorig weekend was Zverev in de finale te sterk voor de Canadees Felix Auger-Alliasime, die deze zaterdag in drie sets verloor van Schwartzman. Zverev, die beide toernooien begon met een bye, heeft zodoende acht wedstrijden op een rij gewonnen.



De twee toernooien in Keulen werden op het laatste moment aan de uitgedunde ATP-kalender toegevoegd.