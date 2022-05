Zverev stuurt Alcaraz naar huis, verrassing Trevisan speelt halve finale Roland Garros tegen Gauff

Superbespaarder Jessy spaart 500 euro per maand: ‘Voor mijn dertigste wil ik apparte­ment in Barcelona kopen’

Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Jessy Oudeman (27) die geld bespaart door op huizen te passen.

11:04