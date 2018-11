Zverev vierde op wereldranglijst na zege op ATP Finals

GA Eagles keert op karakter terug aan kop van de eerste divisie

9:08 Een onverzettelijk spelend Go Ahead Eagles levert een teamprestatie van formaat in de Overijsselse derby tegen FC Twente. De club uit Deventer is na de 0-1 winst in Enschede en het puntenverlies van Sparta bij NEC (1-1) weer koploper.