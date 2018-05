Zverev worstelt, maar komt boven

Djokovic is niet meer dezelfde: ‘Ik heb andere prioritei­ten’

19:19 Novak Djokovic probeert zich op Roland Garros terug te vechten naar de top, maar moet toegeven: ,,Ik ben een andere tennisser dan in mijn beste dagen." De reden is zijn gezin. ,,Ik heb een heel ander leven met twee kinderen, mijn prioriteiten liggen ergens anders. Vroeger draaide alles bij mij om tennis, maar dat is niet meer zo."