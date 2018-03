Zwaar ongeval bij WK baanwielrennen: renster komt in botsing met wedstrijdcommissaris

Rojer en Tecau naar finale in Dubai

16:46 Jean-Julien Rojer heeft met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau voor het eerst dit seizoen een finale gehaald. Het gelouterde koppel was in de halve finales van het ATP-toernooi in Dubai te sterk voor Ivan Dodig uit Kroatië en de Amerikaan Rajeev Ram: 7-5 6-3. Dodig en Ram hadden in de kwartfinale gewonnen van Robin Haase en Matwé Middelkoop.