Zwak optreden kost Michael van Gerwen meteen de kop bij EK: ‘Wat een rare wedstrijd’

De uitschakeling van Van Gerwen was een daverende verrassing in Dortmund. De Nederlander had absoluut zijn dag niet tegen de 32-jarige Chris Dobey, de nummer 26 van de PDC ranking. Waar de Engelsman wel een hoog niveau haalde, was het wisselvalligheid troef bij Van Gerwen.

Na een prima start gaf hij het initiatief volledig uit handen (van 4-2 achter naar 5-4 voor), maar Dobey gaf zich ondanks een 160-finish van Van Gerwen in de negende leg niet gewonnen. In de beslissende elfde leg mocht Mighty Mike notabene beginnen, maar opnieuw haperde de Brabantse machine.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © ANP

Van Gerwen, die uitkwam op een gemiddelde van 94,35 (tegenover precies 100 voor Dobey), stak de hand in eigen boezem. ,,Dit was een heel rare wedstrijd. Echt heel raar", zei hij voor de camera van Viaplay. ,,We hadden allebei best wat last van de wind, maar daar ging hij beter mee om dan ik. Het was het voor mij gewoon niet vandaag. Ik ben een ritmespeler. Als de eerste pijl niet loopt, moet ik heel hard werken. Dat lukt niet. Ik heb het gewoon slecht gedaan.”

Van Duijvenbode rekende af met Madars Razma (20): 6-3. Noppert was met dezelfde cijfers te sterk voor Andrew Gilding. Van der Voort gaf tegen Damon Heta zelfs maar twee legs prijs.

Van Duijvenbode nam een 2-0 voorsprong en kreeg drie pijlen voor de 3-0. De 30-jarige Westlander miste die echter allemaal en zag de vier jaar oudere Razma terugkomen tot 2-2. Even leek de klad erin te komen, maar met een finish van 130 wist Aubergenius zijn eigen leg toch te behouden. Drie breaks later mocht Van Duijvenbode op 5-3 voor de wedstrijd gaan gooien. Dat bleek geen probleem en zo was de zege binnen en mocht de debutant uit Letland weer naar huis. In de tweede ronde staat Van Duijvenbode tegenover Rob Cross, die met 6-5 te sterk was voor James Wade.

Ook Noppert gaf een 2-0 voorsprong uit handen, maar kwam desondanks niet in de problemen. De Fries scoorde beter dan zijn tegenstander (99,09 om 90,98) en haalde ook een hoger percentage op zijn dubbels (37,5 om 23,1).

Noppert staat in de tweede ronde tegenover landgenoot Van der Voort, die opvallend eenvoudig won van de Australiër Heta. De 46-jarige darter uit Purmerend begon nog stroef aan zijn partij tegen de nummer 18 van de wereld, maar na een break tegen in de openingsleg gaf hij weinig meer weg. Vanaf 2-2 leverden vier legs op rij Van der Voort (PDC-27) een plaats in de tweede ronde op.

Gerwyn Price struikelde al in de eerste ronde. De Welshman liet zich vrijdagavond verrassen door de Oostenrijkse Rowby-John Rodriguez, die de nummer 2 van de PDC ranking versloeg met 6-4. Peter Wright won wel eenvoudig. De Schot liet Ryan Meikle slechts twee legs winnen, maar verder kwam de Engelsman niet: 6-2. Ook Dimitri van den Bergh boekte een plek in de tweede ronde, die zaterdag wordt afgewerkt. De Belg versloeg Daryl Gurney met 6-2 door de laatste vier legs op rij te winnen.

Programma en uitslagen EK Darts

Eerste ronde, uitslagen

• (13) Dirk van Duijvenbode - (20) Madars Razma 6-3

• (16) Ryan Searle - (17) Martin Lukeman 6-5

• (12) Danny Noppert - (21) Andrew Gilding 6-3

• (4) Rob Cross - (29) James Wade 6-5"

• (1) Luke Humphries - (32) Krzysztof Ratajski 6-4

• (9) Nathan Aspinall - (24) Josh Rock 5-6

• (8) Michael Smith - (25) Karel Sedlacek 6-4

• (5) Damon Heta - (28) Vincent van der Voort 2-6

• (7) Dave Chisnall - (26) Stephen Bunting 6-0

• (11) Dimitri Van den Bergh - (22) Daryl Gurney 6-2

• (6) Joe Cullen - (27) Ross Smith 4-6

• (15) Jose de Sousa - (18) Martin Schindler 6-1

• (3) Peter Wright - (30) Ryan Meikle 6-2

• (14) Gerwyn Price - (19) Rowby-John Rodriguez 4-6

• (2) Michael van Gerwen - (31) Chris Dobey 5-6

• (10) Jonny Clayton - (23) Gabriel Clemens 6-4

Programma tweede ronde

• Vincent van der Voort - Danny Noppert

• James Wade - Dirk van Duijvenbode

• Luke Humphries - Ryan Searle

• Michael Smith - Josh Rock

• Dave Chisnall - Chris Dobey

• Peter Wright - Rowby-John Rodriguez

• Michael Smith - Dimitri Van den Bergh

• Jose de Sousa - Jonny Clayton

