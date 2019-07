Zwakke beurt kost Bertens de kop op Wimbledon

Wimbledon 2019 zit erop voor Kiki Bertens. Kwam ze in haar eerste twee rondes nog wegkomen met wisselvallig spel, tegen Barbora Strycova lukte dat vanmiddag niet. De Tsjechische won: 5-7, 1-6. Het was na de uitschakelingen in de tweede ronde op de Australian Open en Roland Garros dit jaar opnieuw een te vroege exit voor de huidige nummer 4 van de wereld.

Door Rik Spekenbrink

Het was een onnodige nederlaag tegen de 33 jarige nummer 54 van de wereld. Bertens gaf haar veel te veel cadeau. Ze was afgelopen week in Londen totaal ontspannen en bereidde zich op de trainingen specifiek voor op haar volgende tegenstandster. Maar haar spel op gras was op Wimbledon niet doortastend genoeg. En ook niet zo goed als vorige week in Eastbourne, waar ze de halve finale haalde.

Bertens speelde, in lijn met haar eerste twee partijen op Wimbledon, een wisselvallige eerste set. Ze twijfelde te vaak tussen de aanval en de verdediging, maakte te veel fouten en serveerde minder goed dan ze het hele seizoen heeft gedaan. Desondanks had ze daarmee weg kunnen komen. Want Strycova, in eerste instantie een dubbelspecialiste, is geen speelster die Bertens wegblaast. De Nederlandse kreeg bovendien genoeg kansen om een break te plaatsen, alleen al zes keer op 4-4. Stuk voor stuk werkte Strycova ze weg, maar opnieuw verzuimde Bertens zich vol overgave op zo’n breekpunt te storten.

Maar de Tsjechische kreeg ook genoeg kansen op de service van Bertens. Ze maakte een vroege break direct ongedaan en kreeg op 4-5 twee eerste setpunten. Overtuigend werkte Bertens die weg, maar bij 5-6 kwam ze opnieuw in de problemen, vooral door vijf eigen fouten. Het duurde nog even, maar op het vijfde setpunt sloeg Strycova dan toe: 5-7.

Strycova, kwartfinaliste in 2014, ging met recht geloven in een kleine stunt. Want Bertens bleef matig spelen. In een slechte game op 1-2 werd ze op love gebroken. Twee games later was het opnieuw raak. Typerend was de manier waarop Strycova op 1-5 kwam, met een lob waar Bertens niet eens op liep. Haar vechtersmentaliteit was totaal verdwenen. Strycova mocht uitserveren en deed dat probleemlos.