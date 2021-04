Zware crash tussen Bottas en Russell: ‘Wil je ons soms dood hebben?

Verstappen wint op Imola Nog nooit won Max Verstappen zó vroeg in het seizoen. Na de tweede plaats in Bahrein was de 23-jarige Nederlander op Imola zondag dé winnaar .

Eenmaal terug in de paddock was Bottas duidelijk over de crash: ,,Ik zag George (Russell, red.) op het rechte stuk, en daarna bewoog hij naar rechts. In de herhaling zie je dat er plek was voor twee auto’s, maar hij verloor de controle en daarna was het game over. Ik weet niet waarom hij zo reageerde. Het was duidelijk zijn fout. Ik heb nog niet met hem gesproken, dat laat ik over aan de stewards", aldus Bottas voor de camera van Ziggo Sport.