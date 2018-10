Zwollenaren Ronald en Michel Mulder opgelucht na vinden van schaatswerkgever

Topsprinters als Michel en Ronald Mulder, Kai Verbij en Dai Dai Ntba maakten een zomer lang mee als schaatser zonder werkgever nadat hoofdsponsor Plantina de stekker na de Olympische Spelen in Zuid-Korea uit de ploeg trok. Natuurlijk, de KNSB kwam met een vangnet waardoor trainingsfaciliteiten gewaarborgd bleven, maar van een inkomen bleven ze verstoken. Tot deze week toen trainer Gerard van Velde ‘Team Reggeborgh’ presenteerde.

Zo. Gefeliciteerd met de nieuwe werkgever. Opgelucht?

Ronald Mulder: ,,Pfff, ja, dit is wel lekker hoor. Ik heb me de afgelopen maanden best zorgen gemaakt om de toekomst. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dat niet was. De hele zomer was het zoeken als ploeg. Een erg onzekere periode. Maar we hebben het ook wel weer goed gedaan. De trainingen hebben er nooit onder geleden, we zijn echt goed bezig geweest. Maar dit geeft wel weer rust in de ploeg.’’

Michel Mulder: ,,Ik heb door het skeeleren niet echt de tijd gehad om er veel aan te denken deze zomer. Maar het is wel lekker om eindelijk duidelijkheid te hebben. Zeker zo vlak voor de belangrijke wedstrijden die er aan staan te komen.’’

En zo vlak voor de seizoensstart.

Michel: ,,Het seizoen is eigenlijk al begonnen, dus de tijd begon wel te dringen. Dus extra fijn dat er nu weer wat rust is. Het is de afgelopen dagen in een stroomversnelling gekomen. Het contact tussen Reggeborgh en Gerard is heel snel gegaan. Mooi, want nu hebben we nog de tijd om ons voor te bereiden op de grote toernooien en kwalificaties. Of ik me zorgen maakte? Dat valt wel mee. Ik heb het wel vaker meegemaakt dat ik een tijd geen sponsor heb gehad, maar voor mij stond alleen het goed sporten bovenaan. Ik heb me niet de hele dag zorgen gemaakt over het niet-hebben van een sponsor. Maar op zo’n dag dat alles rond komt merk je wel dat het toch wel impact heeft.’’

Ronald: ,,Ik ben heel blij. Opgelucht vooral. Ergens hoop je altijd dat het goed gaat komen, maar dat het nu nog voor het schaatsseizoen gaat lukken, dat is heel mooi. We kunnen nu weer echt gaan bouwen naar de wedstrijden en hoeven ons niet meer druk te maken over randzaken. We kunnen nu weer doen waar we echt goed in zijn en dat is hard schaatsen. En met een hele mooie partij ernaast en dat is heel gaaf.’’

Reggeborgh heeft zich vier jaar aan Gerard van Velde verbonden. Wat betekent dat voor jullie?

Michel: ,,Hoe de ploegensamenstelling de komende jaren zal zijn is voor mij ook nog onbekend. Of ik zelf nog tot en met 2022 doorga is ook maar de vraag. Alle schaatsers stappen er volgens mij voor twee jaar in. En we hopen deze samenstelling te kunnen houden. Ik heb zelf de intentie om dit jaar en volgend seizoen nog te schaatsen.”

Ronald: ,,Ik wil zeker nog twee jaar schaatsen. Soms vragen mensen me wel eens ‘wanneer ga je stoppen’. Ik heb totaal die drang niet. Zolang ik nog wat bijdraag ga ik door. Het liefst tot mijn tachtigste, al zit dat er niet in natuurlijk. Na die twee jaar bekijk ik het wel, ik vind dit het leukste wat er is. Zolang ik maar competitief kan blijven.’’

Hoe belangrijk was het voor jullie om de ploeg bij elkaar te houden?

Michel: ,,Heel belangrijk. Ik heb zelf ook een jaar gehad waarin ik de ploeg verloor en mijn eigen weg koos. En toen merkte ik wel dat ik de absolute wereldtop om me heen miste. Toen ik vorig jaar terug kwam maakte ik zelf ook ineens stappen. Het belang van de ploeg is me daardoor wel duidelijk geworden. Je hebt gewoon goede jongens om je heen nodig om hard te kunnen schaatsen. En die ploeg hebben we en daarom is het fijn dat we met Ronald, Kai Verbij en Dai Dai Ntab bij elkaar blijven.’’

Ronald: ,,Het is zo belangrijk dat we bij elkaar blijven. Wil je wereldkampioen worden dan moet je met de beste mensen trainen. Deze ploeg staat gewoon, we hebben al vele jaren laten zien dat we echt goed zijn met zijn allen. En we kijken uit naar dit seizoen.

En met een sponsor die meer dan alleen prestatiesport ambieert.

Ronald: ,,Reggeborgh wil ook investeren in de breedtesport, met de schaatsploeg als uithangbord en als voorbeeld voor de jeugd. Als gymleraar spreekt me dat enorm aan. Mooi, Het is een tendens. We willen allemaal wel dat de jeugd meer aan het sporten gaat, meer vitaler en gezonder wordt. Daarom is het heel leuk om te doen, ook voor ons als sporters om daar een rol in te kunnen spelen.’’

Michel: ,,Dit is een mooie partij en dus goed voor meer dan alleen het schaatsen zelf.’’

Hoe staan jullie er nu voor? Met trainingen en wedstrijden in Inzell en Heerenveen achter de rug.

Michel: ,,In Inzell moest ik nog het goede gevoel krijgen. In Heerenveen ging het al beter. Daarom is Deventer dit weekend erg belangrijk. De IJsselcup, dan kan ik zien waar ik sta. En het wereldbekerkwalificatietoernooi begin november, het NK Afstanden tussen kerst en oud en nieuw. Ik wil graag het wereldbekertoernooi in, dat is belangrijk voor me. Vorig jaar plaatste ik me niet, had vooral ook materiaalpech, maar mocht ik toch een paar wereldbekers rijden. En toen ik een keer in de A-groep reed werd ik direct weer tweede. Dat was wel een bevestiging dat het nog goed zat. Daarom is het ook zo belangrijk voor me om het wereldbekercircuit in te gaan. Dan kan ik doorgroeien. Dat is in elk geval beter dan thuis op de bank die wedstrijden te moeten volgen of in Nederland kleinere wedstrijden te rijden.’’

Ronald: ,,Ik startte in Inzell met 35,0 op mijn eerste 500 meter. Zo goed ben ik niet vaak gestart. En ook de 1000 ging goed. Die reed ik onder de 1.10. Dus fysiek zit het wel goed, weet ik. Maar het gaat allemaal om de wereldbekerkwalificatie. Pittige wedstrijd, daar ligt de focus op. Februari WK Afstanden Inzell, hoofddoel van het jaar. En voor de hoofdsponsor is het mooi dat het WK sprint in Heerenveen is. Hebben we goede kansen met deze ploeg.’’