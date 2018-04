Zwolse Anna van der Breggen in actie op de Healthy Ageing Tour

Van der Breggen weet deze dagen een sterke ploeg om zich heen, want ook wereldkampioen op de weg Chantal Blaak en Amy Pieters komen namen Boels-Dolmans uit in deze wedstrijd, net als de Deense Amalie Dideriksen. Van der Breggen eindigde vorig jaar als tweede achter Ellen van Dijk. De Sunwebrijdster is er deze editie niet bij. Drievoudig wereldkampioen op de baan Kirsten Wild uit Zwolle (Wiggle-High 5) is wel van de partij. Zij start om 13.57 uur op de tijdrit.

Rest van het programma

Donderdag staat er een omloop door Grootegast op het programma, waar de vrouwen een afstand van 131,1 kilometer af moeten leggen. Vrijdag staan er twee wedstrijden op het schema, te beginnen met een afstand van 66,2 kilometer individueel van Oldambt naar Winschoten, 's middags is de ploegentijdrit in Stadskanaal over 17,5 kilometer. Zaterdag moet een afstand van 142,9 kilometer worden afgelegd met start en finish in Winsum. Zondag is de afsluitende etappe in Groningen over 94,3 kilometer.