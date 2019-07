Zwolse Anna van der Breggen ziet Marianne Vos La Course winnen

Joop Zoetemelk: Nu begint de Tour voor Steven pas echt

13:27 Niet voor de NOS of voor de supermarktketen Jumbo of een andere sponsor, nee Joop Zoetemelk is op eigen gelegenheid naar Pau gekomen voor de tijdrit van de Tour de France. Met zijn vrouw Dany aan zijn zijde komt hij poolshoogte nemen bij de bus van Jumbo-Visma. Zoetemelk roert in zijn kartonnen bekertje met koffie en heeft de badge met zijn naam subtiel verstopt in het borstzakje van zijn blouse. ,,Ik ben hier voor mezelf.’’ De winnaar van de Tour van 1980 is undercover, zeg maar.