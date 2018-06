Zwolse Kirsten Wild knap vierde op NK Wielrennen in Hoogerheide

Wild reide zonder grote ambities af naar de nationale titelstrijd op de Brabantse Wal, zo kondigde ze vrijdag aan in onze krant. Als enige renster van het Britse team Wiggle High5 dacht ze niet veel potten te kunnen breken ten opzichte van grote ploegen als Boels Dolmans en Sunweb. Niettemin reed de Zwolse een verre van anonieme wedstrijd. Ze hield knap stand in de kop van de koers, maar kwam op het einde nét tekort om een goede prestatie te bekronen met een podiumplaats.

Goede benen

“Ik had goede benen en moet eigenlijk gewoon tevreden zijn”, analyseerde Wild meteen na afloop van het NK. “Maar het is loodzwaar als je niemand in koers hebt om je je helpen. Nu moest ik iedere keer zelf gaatjes dichtrijden en dan kom je dus op het einde net tekort. Zonde, want voor hetzelfde geldt word ik hier gewoon tweede.”