Zwolse Kirsten Wild laat zich zien aan begin van Giro Rosa

Dat ze die positie vast weet te houden is een utopie. Voorafgaand aan de Ronde van Italië voor vrouwen liet Wild al weten: ,,Ik ben een sprinter. Ik ga proberen in de sprints mijn slag te slaan. Als Elisa (teamgenote Longo-Borghine, red.) in het roze rijdt, gaat dat voor. Maar zeker in de vlakkere ritten heb ik een vrije rol om me voor de sprint te sparen.’’

Echt rekening met etappezeges durfde ze niet te houden. ,,Het is moeilijk er vooraf een stickertje op te plakken. Ik zou graag een etappe winnen, maar er zijn niet zoveel sprintkansen. Als we als team een goede race rijden kan dat ook veel tevredenheid scheppen.’’

Desondanks mengde ze zich in de tweede en derde etappe direct in de strijd om de zeges. Na een etappe over meerdere heuveltjes werd een groep vluchters teruggehaald en kon Wild zich mengen in de sprint. Het krachtmens uit Zwolle spurtte naar de zege en versloeg daar de Italiaanse Bronzini en landgenoten Marianne Vos. Een dag later, zondag, zat ze in het peloton dat na een valpartij uitgedund naar de meet sprintte. Daar bleek de Belgische D’Hoore te sterk en moest Wild het doen met een tweede plek.