Zwolse Kirsten Wild pakt goud op de scratch tijdens WK baanwielrennen in Apeldoorn

In eerste instantie probeerde de Ierse Lydia Gurley weg te komen, maar de Engelse Katie Archibald haalde haar enkele rondes later terug, met Kirsten Wild in haar Kielzog. Vijf rondes voor het einde demarreerde Wild zelf en sloeg een steeds groter gat met de rest. Achibald probeerde nog te volgen, maar moest drie rondes voor het einde de achtervolging staken. Wild durfde zelf pas aan winst te denken in de laatste ronde. ,,Ik had al eerder een gaatje, maar het kan zo ontzettend hard gaan in die laatste rondes, dat ik nog niet aan winst durfde te denken. Ik zag het niet stilvallen, maar merkte aan het publiek dat het goed ging.''



De Zwolse bevestigde haar vorm van de laatste maanden en werd voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen op de baan. In 2015 was dat in Parijs, wat Wild altijd haar mooiste overwinning noemde. Tot nu toe dan. ,,Ja, dit is wel mooier hoor. Parijs blijft altijd speciaal omdat het mijn eerste wereldtitel was, maar hier in Apeldoorn, in eigen land winnen is wel heel cool. Met zoveel vrienden, familie op de tribune. Zelfs buren. Dit is wel heel speciaal.''