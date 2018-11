Zwolse Lotte van Beek wel op 1500 naar World Cups, niet op 1000 meter

Het wereldbekerticket op de 1000 meter liep Van Beek zondagmiddag net mis. De schaatsster van nieuwe schaatsploeg TalentNED eindigde op die afstand als zesde in een tijd van 1.16,07 minuten, slechts 14 honderdsten van een seconde achter nummer vijf Joy Beune (1.55,94). ,,Een klotenplek”, reageerde Van Beek, al was de teleurstelling niet verschrikkelijk groot. ,,Ik ben op zich niet ontevreden met mijn rit, de laatste ronde was best goed. Ik ben blij dat ik 1.16 laag kon rijden. Het is balen, want de rit was best goed. Maar ja, als er zoveel in de 1.15 rijden dan is het niet goed genoeg.”

Vrijdag plaatste Van Beek zich al wel op de 1500 meter, haar favoriete afstand. Ze werd vijfde in een tijd van 1.58,12 minuten, waar winnares Antoinette de Jong 1.55,41 klokte. ,,Met de hakken over de sloot’’, zei Van Beek, ,,maar het is genoeg en dat is lekker. Misschien dat ik wat druk miste gek genoeg. Er zit hier geen kampioenschap aan vast, dat merk je toch. Maar goed ik heb het gehaald.’’

Come-back

Van Beek zorgde vorig jaar voor een sterke come-back na een miserabel jaar op de ijsbaan. Ze plaatste zich alsnog via het OKT in december voor de winterspelen in Zuid-Korea. Daar miste ze op een haar na een olympische medaille door een honderdste (1.55,27) achter bronzen medaillewinnares Marrit Leenstra (1.55,26) te eindigen. Ze pakte met de Nederlandse achtervolgingsploeg wel zilver. Op de olympische 500 meter, waar Van Beek Leenstra verving, kwam de Zwolse niet verder dan een 23ste plek.

Toen reed Van Beek voor Gewest Friesland en bestond haar ploeg vooral uit sprinters. Nu maakt de Zwolse deel uit van TalentNED, de ploeg waarin ook Ireen Wüst en Esmee Visser rijden. ,,Dat is wel leuker, hoor”, vindt Van Beek die de sfeer in de ploeg roemt. ,,Een goede ploeg. Het grote verschil is dat ik nu met rijdsters op de baan sta die ook mijn afstanden rijden. Dat is prettig trainingen. Zeker met Ireen, dat is nu mijn trainingsmaatje. Daar word ik alleen maar beter van.”

Japan

Dat het sneller moet om tijdens de internationale wedstrijden mee te doen om de prijzen, realiseert Van Beek zich echt wel. ,,We gaan met zijn vieren naar Japan. En nu kan ik aan mijn snelheid gaan werken. Het wereldbekerticket is binnen. In elk geval op de 1500 meter. En als er iemand uitvalt op de 1000, sta ik klaar. Maar dat heb ik zelf niet in de hand.”

Elisa Dul

Elisa Dul uit Oene stelde teleur met een tijd van 1.17,35 minuten. De schaatsster van Easyjet kampt al sinds de zomer met een polsblessure, maar hoopte dit weekend weer hersteld te zijn. ,,Vorige week haalde ik hier dezelfde tijd, ik hoopte dat nu met veel publiek in Thialf dat ik sneller zou zijn. Het is toch een wedstrijd waar je dan meer energie in stopt. Maar helaas, het ging niet goed. Niet goed genoeg in elk geval.”