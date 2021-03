Zwolse Ronald Mulder (35) verlengt contract bij Reggeborgh tot en met de Winterspelen

Want dat is het grote doel voor volgend seizoen, zegt Mulder. ,,Dat is uiteindelijk plaatsing voor de Olympische Spelen en daar meedoen om de medailles.”

,,Dat is toch een bevestiging dat je het goed doet. Het was al met al een raar jaar, maar uiteindelijk heb ik een goed jaar gehad. En hebben we met de hele ploeg ook een goed seizoen gedraaid”, zegt Mulder, die blij is met zijn contractverlenging. ,,Ik heb nog steeds heel veel plezier en lol in het schaatsen, waarbij ik altijd zo goed mogelijk wil presteren. Want wat is er nou mooier dan dit leven?”