Zwolse schaatsster Lotte van Beek keert terug bij oude coach Henk Hospes

PS­V-cap­tain Afellay over inleveren deel salaris: ‘Ernst van de situatie is ons duidelijk’

21:00 Bij PSV zijn de gesprekken tussen de directie en de spelersraad over het tijdelijk inleveren van salaris vanwege de coronacrisis in een gevorderd stadium beland. Beide partijen spraken vrijdag voor de tweede keer over de financiële kwestie en aanvoerder Ibrahim Afellay hield daar een goed gevoel aan over.