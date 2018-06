Zwolse sprinter Ronald Mulder is blij met tussenoplossing KNSB, maar snakt naar een nieuwe ploeg

Ze worden de komende drie maanden gefaciliteerd – maar krijgen geen salaris - en mogen op trainingskamp naar het buitenland. De trainingen, die zaterdag beginnen, starten zaterdag in Thialf. Naast Van Beek en de broers Mulder maken ook Dai Dai Ntab, Kai Verbij, Ireen Wüst, Esmee Visser, Marcel Bosker, Wesly Dijs, Pim Schipper en Gerben Jorritsma deel uit van de trainingsgroep die onder handen wordt genomen door coaches Gerard van Velde en Peter Kolder.

Mooi en niet mooi

Ronald Mulder is blij met de steun van de KNSB en NOC*NSF. ,,Het is mooi en niet mooi’’, reageert de Zwolse sprinter. ,,Ik ben blij dat we op trainingskamp kunnen en goed kunnen trainen, maar ik heb nog steeds geen baan. En dat levert best wel stress op’’, geeft hij toe. ,,Er moet wel brood op de plank komen, want ik heb ook een vrouw, twee kinderen en een huis.’’

Mulder hoopte eerder in het jaar met zijn oude ploeggenoten weer aan de slag te kunnen bij Plantina, de sponsor waar hij de afgelopen twee seizoenen voor reed. Net als Michel Mulder, Kai Verbij en Dai Dai Ntab en Pim Schipper. De contracten liepen alleen af en tot nu toe is er nog geen sprake van verlenging. Ploeggenoten Thomas Krol en Martijn van Oosten kozen hun heil al elders. Deventenaar Krol ging naar Lotto Jumbo, Van Oosten schaatst nu voor het nieuwe Team IKO. Mulder: ,,We waren er dichtbij voelde ik, maar het is niet rondgekomen. We hadden naast Plantina nog een cosponsor nodig en dat is niet gelukt. Dat is balen, erg balen’’, aldus de Zwollenaar die de komende weken naast de schaatsen ook de skeelers nog aantrekt op het WK in Heerde. ,,Dus we zijn weer vrij voor andere potentiële sponsors. De huidige situatie bij de trainingsploeg is een prima tussenoplossing, maar het uitgangspunt blijft een commerciële ploeg.’’

Volledig scherm Ronald Mulder bij de presentatie van team Plantina vorig seizoen. © ANP

Plantina

En het liefst met zijn sprintmaatjes van het voormalige Plantina-team. ,,Er moeten toch geïnteresseerde partijen zijn die het gezamenlijke belang inzien? Misschien wordt het woord geldschieter te veel gebruikt en schrikt dat af. Maar het gaat niet alleen om geld geven, nee, bij deze sport krijg je echt wat terug. Kijk naar de afgelopen jaren, die waren heel succesvol en zorgden voor ontzettend veel exposure. Wij kunnen als schaatsers echt een merk op de kaart zetten. We kunnen echt wat aan elkaar hebben. En ja, er moet iets gebeuren in de schaatswereld, maar laten we denken in oplossingen. Feit blijft dat als je de resultaten van het afgelopen seizoen wilt voortzetten dan heb je ploegen nodig.’’