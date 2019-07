Zwolse wielrenner Bas maakt ‘Tour de Tietema’ tijdens de Ronde van Frankrijk

Met een busje, een cameraman en iemand die de productie doet gaat Tietema drie weken lang het wielerspektakel volgen. Te beginnen bij de start in het Belgische Brussel. ,,We hebben niets geregeld, geen accreditatie en willen juist op die manier proberen leuke items te maken”, legt hij uit. ,,Waarbij we willen wegblijven bij wedstrijdtechnische zaken, voor- en nabeschouwingen. Daar zijn andere programma’s voor. Wij willen unieke content maken, interactief ook. Want iedereen kan opdrachten uploaden op mijn site, taken die we gaan proberen uit te voeren. Zo hebben we er al een paar binnen. Moeten we proberen onze eigen reclamekaravaan te vormen, vooruitgaand op de echte karavaan. Of een keer meerijden met een ploegleider. We gaan van alles proberen en zien wel wat lukt en wat niet.”

Tietema maakte in april dit jaar een tocht van 1500 kilometer op de fiets langs alle eredivisie voetbalstadions in Nederland. Daar kwam hij in contact met lokale sportverenigingen die betrokken werden bij zijn tocht waarin hij aandacht vroeg voor het Gehandicaptenfonds Nederland. De Zwollenaar is een valide sporter, al maakten lichamelijke ongemakken een einde aan de belofte die hij als wielrenner was. De fiets heeft hij nog lang niet opgeborgen. Hij fiets nu op topcompetitieniveau bij de IJsselstreek en combineert dat met een maatschappelijke carrière en zijn ambassadeurschap bij het Gehandicaptenfonds.

Quote Het moet een beetje de sfeer krijgen van de uitzendin­gen die Touzani doet tijdens de voetbal­toer­nooi­en Bas Tietema, Wielrenner en vlogger

Een profcarrière zit er niet meer in, realiseert hij zich. Tietema was tijdens zijn wielercarrière altijd al bezig met social media. ,,Al had dat niet de overhand nog, maar het bereik is al best groot. Daarom is het ook belangrijk dat we kwaliteit leveren. Niet de geijkte youtube-videootjes, maar wel echt goed werk. Daar gaan we voor. Het moet een beetje de sfeer krijgen van de uitzendingen die Touzani doet tijdens de voetbaltoernooien. Daar zijn de voetballers en voetbalsters veel meer ontspannen dan bij de ‘normale’ media. Die sfeer wil ik ook, lekker los. Het moet amusement worden, het fangevoel uitstralen.”

Elke touretappe een uitzending, heeft Tietema in zijn hoofd. ,,En dan proberen elke aflevering een challenge te behandelen. Dat moeten we proberen waar te maken.’’

Die opdracht zal lastig zat zijn, want hoewel Tietema geen onbekende in de wielerwereld is, is er geen garantie dat alle deuren zomaar opengaan. ,,Ik ken wel wat mensen, kom uit de wielerwereld natuurlijk, maar dat zegt niet altijd wat. Het wordt best spannend of de opdrachten gaan lukken, maar dat maakt het ook weer heel leuk. We gaan geen idiote dingen doen, zullen de renners en hun ploegen met respect benaderen.’’

