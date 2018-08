Zwolse wielrenster Kirsten Wild heeft weer een nieuwe ploeg

,,Het is heel fijn om een groot kampioene als Kirsten in onze ploeg te krijgen'', zegt directeur Claude Sun. ,,We gaan ons derde jaar in als profteam. Kirsten zal ons helpen om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van ons ambitieuze wielerproject richting de top.''



Wild, die in haar carrière al vaak van ploeg is gewisseld, veroverde begin deze maand twee Europese titels op de baan in Glasgow. Bij de WK van eerder dit jaar in Apeldoorn pakte ze drie keer goud. Op de weg was ze dit seizoen succesvol met etappezeges in onder meer de Healthy Ageing Tour, de Ronde van Yorkshire en de Giro Rosa. Ook won Wild de Prudential Ride door Londen.