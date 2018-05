150.000 euro aan gereedschap gestolen in IJhorst

Bij de inbraak bij de machinefabriek van B&W Klaver in IJhorst is vrijdag voor ruim 150.000 euro aan metaalbewerkingsgereedschap gestolen. De eigenaar zegt dat er de laatste maanden een ware inbraakgolf is bij metaalbedrijven in Noord-Brabant en Overijssel.

Door een gat in de damwand te maken zijn de inbrekers vrijdagavond- of nacht binnengekomen bij het bedrijf aan de Poelweg. ,,In de damwand is met een knijptang een gat gemaakt en zo kwamen ze in de productiehal", vertelt William van Elk, eigenaar van B&W Klaver. ,,De schade aan het gebouw valt mee, dat kost misschien duizenden euro's. De schade van de gereedschappen is veel meer."

De inbrekers hebben vooral zeer specialistische onderdelen en gereedschappen van draai-, frees- en snijbanken meegenomen. ,,Vooral kleine hardmetalen beitels zijn gestolen. Het is klein spul, maar heel kostbaar", zegt Van Elk. ,,Er is sprake van een ware inbraakgolf bij metaalbedrijven in het oosten van Noord-Brabant en Overijssel. De kans dat de inbrekers gepakt worden acht ik klein."

Niet kunnen werken

B&W Klaver produceert aandrijfcomponenten en heeft 75 medewerkers. Van Elk heeft goede hoop dat de verzekeraar een groot deel van de spullen zal vergoeden. ,,Maandag hebben we vrijwel niet kunnen werken, maar de productie is nu weer op gang gekomen. Over het algemeen waren het standaard gereedschappen die makkelijk te vervangen zijn. Heel lang geleden zijn we al een keer slachtoffer geworden van een inbraak. Het is erg vervelend, ik heb er een slecht weekend van gehad."