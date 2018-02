Activiteitenzone Rouveen splijt coalitie

De aanleg van een door de bevolking van Rouveen zo vurig gewenste activiteitenzone splijt de coalitie. De SGP-fractie staat lijnrecht tegenover coalitiegenoten ChristenUnie en CDA over de invulling van een 3,5 hectare groot gebied in de hoek Korte Kerkweg/Schipgravenweg. De raad wordt gevraagd om hiervoor 365.000 euro beschikbaar te stellen, onder meer bestemd voor aankoop van grond.

Het door een plaatselijke werkgroep gemaakte plan is volgens SGP veel te groot en overstijgt dat bedrag. "Het lijkt op haastwerk om in deze coalitieperiode nog even een ambitieus activiteitenterrein uit de grond te stampen. Een roze wolk met open einden en volgens ons niet rendabel. Het oorspronkelijke sobere plan is voor velen kennelijk te klein", zegt SGP-raadslid Lucas Mulder. Hij wil pas na de verkiezingen verder praten over het terrein en de opzet. Het plan van de werkgroep gaat waarschijnlijk enkele tonnen meer kosten. "We willen nu geen blanco cheque geven. Laten we de schetsen eerst verder uitwerken en kijken wat er haalbaar is."

Dat is tegen het zere been van het CDA. "Rouveen is een prachtig dorp. Er wordt veel georganiseerd. Wat ons betreft kan de activiteitenzone een hamerstuk zijn", aldus raadslid Genevive Compagner. Alwin Mussche (CU) roemt het burgerinitiatief in Rouveen. "Het wordt een multi-functioneel terrein met een dorpsbos. Niet alleen voor evenementen, maar ook een plek voor wandelaars, hardlopers en met speelvoorzieningen".

Begroting