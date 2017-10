Advocaat: Einde tbs voor moeder die kind op gruwelijke wijze doodde

De tbs-maatregel voor de moeder die in 2008 in Staphorst een van haar kinderen ophing, moet beëindigd worden. Dat vond de raadsman van de 38-jarige Grietje K. dinsdag. ,,De reclassering acht het wenselijk nog een jaartje mee te kijken, maar dat is niet langer noodzakelijk.''

Tussen die donkere dag in juli 2008 en deze wat grauwe zittingsdag zit een wereld van verschil. Grietje K. is niet langer de geïsoleerd in Staphorst levende vrouw die na een depressie haar 3-jarige dochter met een afgeknipt stuk springtouw in het trappengat ophing.

Ze kreeg eind 2008 drie jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. De tbs-maatregel ging in oktober 2009 al in en haar behandeling is 'een voorbeeld voor anderen', zo zei raadsman Evert van der Meer.

Vorig jaar werd de tbs al voorwaardelijk beëindigd. Ze woonde enkele jaren zelfstandig, heeft een baan en wordt nu weer voorzichtig met haar gezin herenigd. Zij en haar man, die nu nog in Staphorst woont, verbouwen een woning in een ander dorp in Overijssel om wellicht later dit jaar, of anders volgend jaar, met de kinderen herenigd te worden.

Gezinshereniging wordt door de reclassering toegejuicht, maar hier heeft de medaille ook een keerzijde. Volgens het Openbaar Ministerie maakt dit de kans op herhaling groter. En dat maakte dat de officier van justitie vroeg om verlenging van de tbs met een jaar.

Monitoren

De reclassering wil ook graag die gezinshereniging nog een jaartje monitoren. ,,Als ze een tijdje samenwonen, wat gebeurt er dan? Vervalt ze dan weer in oude patronen?'' vroeg een deskundige zich in de rechtszaal af. K. ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Er is heel veel veranderd sinds 2008. Dat ze het af en toe moeilijk heeft, erkent ze. ,,Ik kan het verleden niet uitwissen.''

Maar anders dan toen kan ze er over praten. Het Centrum voor Jeugd en Gezin kijkt al mee, zei haar raadsman. Tbs is niet bedoeld om de wens van de reclassering in te willigen. En dus moet de tbs beëindigd worden, vond de advocaat.