Alfred Stegeman lijsttrekker GB Staphorst

Hij is nu het enige raadslid voor Gemeentebelangen (GB) nadat kort na de verkiezingen in 2014 trammelant was ontstaan in de partij. GB zette oud-wethouder Jan Talen uit de partij. Talen gaf zijn zetel niet op en ging onder de naam Liberaal Netwerk verder. Stegeman bleef als enig raadslid voor GB over. Voor de komende verkiezingen is hij benoemd tot lijsttrekker.