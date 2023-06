Alle ogen in Staphorst gericht op skeeleraar Ronald Haasjes: ‘Ik draag natuurlijk wel een opvallend pak’

Is het sportpark in Zwartsluis dé plek voor een nieuw zwembad?

Is sportpark Cingellanden een goede locatie voor het bouwen van een nieuw zwembad in Zwartsluis? Ja, zegt Erik van der Stouwe. Volgens het burgerraadslid van het CDA hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn om daar te bouwen in plaats van tegenover het huidige bad, de plek die het college voorstelt. Het plan heeft hij al in een schets uitgewerkt.