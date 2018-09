Anna heeft het mooiste kalfje van Rouveen en omstreken

Het dier met de stoere naam Delta Apollo 10 wist zaterdag de harten van de juryleden van de jaarlijkse Kalver en jongvee-keuring 2018 in Rouveen te stelen. Het 'exterieur' van het kalf uit de stal 'Mts. A+Aj+B Prins-Broek' uit Nieuwleusen werd in de categorie junioren als mooiste beoordeeld.

De Kalver Opfok Club RouveenRouveen/Staphorst e.o. hield de zesde kalver en jongvee-keuring op rij. Ruim zeventig deelnemers stapten in de ring op een terrein bij het Waterschapsgebouw Groot Salland in Rouveen. Zij waren ingedeeld in rubrieken van 5 a 6 deelnemers. Naast het exterieur keek de jury ook naar het toilet, ofwel hoe schoon en geschoren het kalf, en hoe mak het kalf is.