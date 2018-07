Auto botst op vrachtwagen op A28 bij Rouveen; twee gewonden

Er zaten vijf personen in het voertuig dat achterop de vrachtwagen botste. Het vermoeden is dat de bestuurder tijdens het rijden in slaap is gevallen, zo meldt een woordvoerder van de politie. Door de botsing is de personenauto gaan tollen en in de berm beland. Hierbij raakten twee inzittenden gewond. De overige drie kwamen met de schrik vrij.