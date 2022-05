Auto komt op z’n kant terecht na aanrijding op kruising bij Rouveen: twee gewonden

Huisarts in Rouveen knokt voor behoud van eigen apotheekje: ‘Anders komen patiënten in problemen’

Een huisarts in Rouveen hoopt dat de Raad van State niet al op 21 april aanstaande de stekker uit zijn huisapotheek trekt. Want dan zou een groot deel van zijn 3500 patiënten wat de geneesmiddelenvoorziening betreft in de problemen komen, zei deze vandaag tijdens een spoedzaak bij de Raad van State.

24 maart