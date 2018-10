Auto's botsen door laagstaande zon bij Staphorst

Extra bier en heuse fanzones: Staphorst is klaar voor bekerduel met PEC Zwolle

26 september Extra verlichting, speciale fanzones, dranghekken en een grotere voorraad bier. In Staphorst is een groep vrijwilligers al een aantal weken bezig met de voorbereidingen voor de derby in het KNVB-bekertoernooi tegen PEC Zwolle. Vanavond om 19:45 uur gaat de bal rollen op Sportpark Het Noorderslag. ,,We willen geen flater slaan.”