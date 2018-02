Auto schiet van A28: bestuurder gewond

Betonbedrijf De Veluwe in Staphorst failliet: 45 man op straat

1 februari Voor de 45 werknemers van het bedrijf Betonindustrie De Veluwe in Staphorst is ontslag aangevraagd. Het bedrijf is deze week failliet verklaard na een volgens curator Reinier Quint 'flink fout gelopen' project voor een bouwbedrijf, dat vooral in het westen van het land actief is.