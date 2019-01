Auto schiet van A28 in sloot bij De Wijk

Horeca Staphorst wil geen concurren­tie van museum

4 januari Namens de horecaondernemers in Staphorst heeft Koninklijke Horeca Nederland de gemeenteraad gevraagd grootschalige horeca-activiteiten in de museumboerderij Staphorst tegen te gaan als die mag uitbreiden. ,,De bezorgdheid is nergens voor nodig’’, zegt vicevoorzitter Jouk Huisman van het museumbestuur, ,,onze core business is het ontvangen van mensen en hen vertellen over de geschiedenis van ons dorp.’’