Auto slaat over de kop op A28 bij Staphorst

'Alles of niets' voor glasvezel op het platteland tussen Kampen en Staphorst

23 oktober Glasvezel in de buitengebieden van Kampen, Zwartewaterland, Staphorst en Steenwijkerland? ,,Het is alles of niets", zegt Arnita van der Weerd. Zij is voorzitter van de stichting BB-NoW, die zich hard maakt voor de aanleg. Op 18 december moet de teller op 3.400 aanmeldingen staan. Eentje te weinig? ,,Dan gaat het écht niet door."